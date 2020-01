'El Chiringuito' está de vuelta. Tras el parón navideño, Josep Pedrerol y compañía regresaron en la noche de reyes con una carta para sus majestades que el presentador se encargó de leer. "Hemos sido buenos", empieza Josep.

"Gatti no se ha pegado con nadie, Soria no ha cantado y a Alfredo Duro no le han partido la cara", prosigue Pedrerol en sus deseos de cara a la noche más mágica de todo el año.

Posteriormente, realiza su petición: "Hemos sido líderes todas las noches, y lo que deseo y os pido es que los que estáis en casa sigáis haciéndonos compañía durante un año más".

A buen seguro sus majestades los Reyes Magos de Oriente se han encargado de hacer realidad los sueños de muchos y de muchas que esta mañana se han despertado con la máxima ilusión posible.

El de 'El Chiringuito' ya ha sido pedido a través de esta carta de Josep Pedrerol, y por delante espera un año de exclusivas, de debate, de información, de buen rollo y de diversión en las noches de MEGA.