Valverde: "No queríamos arriesgar con Messi, las caídas son incontrolables"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado tras empatar contra el Inter de Milán (1-1) en el Giuseppe Meazza que se va "contento" por haber logrado la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones aunque no del todo por haberse escapado el liderato matemático.

"El objetivo era sumar tres puntos pero me marcho contento. No hemos podido ganar aquí pero nos hemos clasificado y me voy contento porque el equipo tiene recursos y lo demuestra", aseguró en rueda de prensa.

Lamentó que el Inter, de nuevo, haya rascado puntos en los últimos minutos, en esta ocasión ante su equipo. "La virtud del Inter es manejarse bien en los últimos momentos, ha ganado ahí muchos puntos este año. Se nos ha escapado el liderato pero estamos contentos porque nos hemos clasificado faltando dos jornadas", reiteró.

"El Inter tiene una propuesta clara de ataque, de ser agresivos en la presión. Ni en el Camp Nou ni aquí no hemos concedido muchas ocasiones. No sé qué recorrido van a tener, pero es un equipo a tener en cuenta porque tiene un ADN de no entregarse nunca", añadió en este sentido.

No obstante, el resumen del partido es positivo. "La verdad es que hemos hecho un gran partido, nuestra intención era venir aquí a clasificarnos, como primeros de grupo ganando, y lo hemos puesto todo para ganar. Hemos hecho un buen partido en presión, en juego de ataque y combinación, nos ha faltado algo de acierto", comentó.

"Ha habido un momento en el primer tiempo que daba la sensación de que el partido era de ida y vuelta y ahí hemos sufrido un poco. Nos hemos tenido que parar un poco para juntarnos, porque no encontrábamos la posición para finalizar. A veces conviene juntarse para luego encontrar los espacios que nadie encuentra", argumentó.

Sobre Malcom, que entró de reserva y marcó, aseguró estar contento por él. "Ha marcado en su primer partido. Se relaciona bien con el disparo con la izquierda en ese costado, ha tenido un gran acierto. Nos estaba faltando ese acierto que ha tenido Malcom, estamos contentos por él y por nosotros, claro", apreció.

En cuanto a Messi, que finalmente no estuvo en la convocatoria al no tener el alta médica, explicó por qué se optó por esta decisión "sencilla". "Queríamos que entrenara con el equipo, que tuviera sensaciones, pero no es lo mismo entrenar de una manera controlada y todo el mundo teniendo cuidado que un partido del calibre de hoy, con los choques e intensidad que había", argumentó.

"Sabemos que el problema que tiene Leo, en una caída incontrolada, no sabes qué puede pasar y en el fútbol ocurre cada cinco minutos. Lo hemos hablado con él y estaba todo claro", sentenció en este sentido Valverde.