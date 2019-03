Valverde: "Queda lo más bonito, lo mejor y lo más difícil"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado que no quiere hacer balance pese a disputar contra el CD Leganés su partido número 50 en el banquillo blaugrana, ya que considera que tienen por delante "lo más bonito y difícil", que es intentar ganar los títulos por los que han trabajado hasta ahora.

"Vamos haciendo camino y queremos recoger los frutos de lo que venimos haciendo. Pero no quiero hacer balance porque soy un poco supersticioso y además queda lo más bonito, lo mejor y lo más difícil, a ver si mañana damos un paso", comentó en rueda de prensa.

Cree, en este sentido, que hacer balance estando "inmersos en tantos frentes" es difícil. "Siempre estás pensando en que tenemos un partido mañana y no sabemos qué puede suceder. Estoy en un equipo acostumbrado y obligado a ganar, el comienzo no fue sencillo porque perdimos un trofeo nada más empezar", rememoró sobre la Supercopa de España perdida ante el Real Madrid.

Lejana queda esa derrota, y ahora piensa en superar al Leganés y, después, en eliminar a la Roma en la 'Champions' tras el buen 4-1 logrado en la ida. "Me vienes con la pregunta de que nos está costando ganar y venimos de ganar 4-1 a la Roma en cuartos de final de la 'Champions'. Todos queremos hacerlo mejor y siempre hay posibilidades de hacerlo mejor, desde luego", aceptó.

Los puntos fuertes del Leganés

"Tuvimos alguna imprecisión, en circunstancias que no suelen ocurrir, pero el partido estuvo bien. Estamos en unos cuartos de final, hay rivales que te pueden hacer daño y tienes que tener respuesta", recalcó sobre el duelo de esta semana en la competición europea.

Valverde, sobre la llegada del Leganés, aseguró que espera a un equipo "con mucho entusiasmo". "Está haciendo una buena temporada, ganamos allí 0-3 con muchísimas dificultades. Me paro a pensar en los equipos que han hecho un buen partido contra el Leganés en su campo y no me sale ninguno. Es difícil de ganar", avisó.

"Juegan muy juntos, espero un partido parecido al del año pasado, que vino después de cuartos u octavos de 'Champions' y fue muy complicado. Espero que nos pondrán en dificultades sobretodo a la contra", destacó sobre el equipo de Asier Garitano.

¿Jugará Messi?

De todos modos, lejos de pensar en la Roma, el objetivo es ganar al Leganés pensando en las cuentas de LaLiga. "Cuenta sumar tres puntos, ahora mismo nos hacen falta quince para ser campeones. Si ganamos cinco partidos de los ocho que quedan seremos campeones, si ganamos mañana nos quedarían cuatro. Es lo que cuenta", aseguró.

Por otro lado, comentó que Busquets tuvo molestias pero que podría jugar, igual que Piqué o Rakitic pese a su exceso de minutos. "Me preocupa cuando un jugador tiene una dificultad física, por lesión o molestia, pero no por el estado general del equipo. El tema de Busquets estamos encima de él, por la molestia que pudo tener el otro día. No quieres correr un riesgo, porque una lesión ahora te saca de la competición", matizó.

"Ya lo veremos, pero viene de haber descansado una parte del partido en Sevilla. Tenía molestias con la selección, vamos a ver pero Messi es un jugador que necesita sentirse activo porque se siente mejor", puntualizó sobre el estado físico de un Leo Messi que apunta a titular.