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El último mensaje de Leo Messi para la selección argentina: "Ya extraño vestir la celeste y blanca..."

El futbolista argentino se ha despedido de su selección en un homenaje muy emotivo en Buenos Aires: "Sé que estoy tomando la decisión correcta...".

Leo Messi Leo MessiGetty

Leo Messi ya es oficialmente un futbolista retirado de la selección de Argentina. Ha jugado su último partido y ha recibido un homenaje brutal en Buenos Aires, rodeado de sus compañeros, de su familia y de todos los argentinos que han llorado con su despedida.

Leo ha publica su último mensaje como jugador de la selección: "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di".

Le cuesta encontrar las palabras para dar las gracias por todos los momentos vividos: "Me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba".

También da las gracias al FC Barcelona, al PSG y al Inter de Miami por entender que en algunos momentos se tuviera que "dedicar" a la selección: "Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección".

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", escribe Leo.

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