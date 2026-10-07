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"Lo dimos todo"

El último servicio de Messi... a España: desmonta las conspiraciones de la final del Mundial

En su despedida, el '10' aseguró que "no pasó nada raro como se dice" en la final de Nueva York ante la selección española.

Pasillo de España a Argentina tras la final del Mundial Pasillo de España a Argentina tras la final del MundialGetty

Durante su emotivo discurso de despedida en El Monumental tras vencer por 3-0 a Benín, Leo Messi tuvo un pequeño recuerdo sobre la final que perdió Argentina el pasado 19 de julio en Nueva York ante España.

El rosarino, sin medias tintas, desmontó todas las teorías conspiratorias que florecieron por parte de la afición albiceleste tras el Mundial.

"La realidad es que no pasó nada raro como se dice, lo dimos todo", afirmó la leyenda ante las 85.000 almas que abarrotaban el estadio de River.

El '10' recordó cómo su equipo se exprimió físicamente en semifinales: "El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel de piernas, a nivel emocional".

"Llegamos con lo justo, lo peleamos como hacemos siempre pero lamentablemente no pudimos ser campeones. Pero no tengan duda de que cada compañero lo dejó todo por esta camiseta", zanjó.

Paralelamente, más allá de ese último servicio a España para limpiar nuestra segunda estrella de toda elucubración, Messi dejó un discurso de despedida que ya es historia del deporte. Incluso en su adiós siguió siendo el mejor.

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