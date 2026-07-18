¿Cuántas selecciones han ganado dos Mundiales seguidos? Argentina, ante una hazaña histórica frente a España

El trofeo de la Copa del Mundo que recibe el ganador del Mundial de fútbol

El dato La 'Albiceleste' repite final del Mundial, algo que solo han conseguido cinco selecciones antes en la historia. La última en lograrlo fue Francia, que jugó las finales de 2018 y 2022.

El domingo se vivirá un evento inusual en los Mundiales con Argentina nuevamente en la final de la Copa del Mundo, un logro compartido por solo cinco países en la historia. Aún más raro es ganar dos Mundiales consecutivos, hazaña lograda solo por Italia y Brasil. Italia triunfó en 1934 y 1938, mientras que Brasil lo hizo en 1958 y 1962. Países Bajos y Francia también han repetido finales, y Alemania destaca con tres finales consecutivas en los años 80. En este siglo, ninguna selección ha repetido como campeón, y ahora Argentina busca su cuarta estrella enfrentándose a España en Nueva York.

El domingo se va a vivir una situación poco común en los Mundiales. Argentina repite presencia en la final de la Copa del Mundo, algo que solo han logrado otros cinco países en la historia. Hay un hito todavía más raro en la historia de la máxima competición de selecciones del planeta: ganar dos Mundiales seguidos.

En ese selecto club solo hay dos selecciones que han salido victoriosos en dos Copas del Mundo consecutivas: Italia y Brasil. La 'Azzurra' logró ganar los de 1934 y 1938, la segunda y la tercera edición del Mundial, ante Checoslovaquia y Hungría. Esas fueron sus dos primeras estrellas antes de que llegasen las de 1982 y la de 2006.

La segunda selección en lograrlo fue Brasil. La 'Canarinha' se alzó con la Copa del Mundo en 1958 y 1962 contra Suecia y Checoslovaquia, un hito que casi vuelven a repetir en 1994 y 1998, aunque perdieron la final contra Francia.

En el club de las selecciones que han repetido también están Países Bajos, que jugó las finales de 1974 y 1978 de forma consecutiva, o Francia, que jugó las de 2018 y 2022. Sin embargo, la que se lleva la palma es Alemania, que jugó tres finales consecutivas en 1982, 1986 y 1990.

En lo que llevamos de siglo, ninguna selección ha conseguido repetir como campeón del Mundial. España es el último obstáculo de Argentina para repetir. O la segunda de 'La Roja' o la cuarta de la 'Albiceleste'. La batalla de Nueva York dirimirá el destino de ambos conjuntos.

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