Ahora

Argentina juega otra final

¿Cuántas selecciones han ganado dos Mundiales seguidos? Argentina, ante una hazaña histórica frente a España

El dato La 'Albiceleste' repite final del Mundial, algo que solo han conseguido cinco selecciones antes en la historia. La última en lograrlo fue Francia, que jugó las finales de 2018 y 2022.

El trofeo de la Copa del Mundo que recibe el ganador del Mundial de fútbol El trofeo de la Copa del Mundo que recibe el ganador del Mundial de fútbolAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El domingo se va a vivir una situación poco común en los Mundiales. Argentina repite presencia en la final de la Copa del Mundo, algo que solo han logrado otros cinco países en la historia. Hay un hito todavía más raro en la historia de la máxima competición de selecciones del planeta: ganar dos Mundiales seguidos.

En ese selecto club solo hay dos selecciones que han salido victoriosos en dos Copas del Mundo consecutivas: Italia y Brasil. La 'Azzurra' logró ganar los de 1934 y 1938, la segunda y la tercera edición del Mundial, ante Checoslovaquia y Hungría. Esas fueron sus dos primeras estrellas antes de que llegasen las de 1982 y la de 2006.

La segunda selección en lograrlo fue Brasil. La 'Canarinha' se alzó con la Copa del Mundo en 1958 y 1962 contra Suecia y Checoslovaquia, un hito que casi vuelven a repetir en 1994 y 1998, aunque perdieron la final contra Francia.

En el club de las selecciones que han repetido también están Países Bajos, que jugó las finales de 1974 y 1978 de forma consecutiva, o Francia, que jugó las de 2018 y 2022. Sin embargo, la que se lleva la palma es Alemania, que jugó tres finales consecutivas en 1982, 1986 y 1990.

En lo que llevamos de siglo, ninguna selección ha conseguido repetir como campeón del Mundial. España es el último obstáculo de Argentina para repetir. O la segunda de 'La Roja' o la cuarta de la 'Albiceleste'. La batalla de Nueva York dirimirá el destino de ambos conjuntos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Alquileres, 19 tarjetas de crédito o nóminas sin trabajar: los más de 323.000 euros que Servinabar pagó a Santos Cerdán y su familia
  2. El incendio de Orés, sin capacidad de extinción: calcina 12.600 hectáreas y mantiene a 1.000 vecinos desalojados
  3. La directora de la Guardia Civil afirma estar en el "listado de víctimas de Cerdán" y solo reconoce dos de las tres reuniones con Leire Díez
  4. Lamine Yamal y Pedro Porro estarán a pleno rendimiento frente a Argentina: sin molestias y entrenando con la selección en Nueva York
  5. De falangista a viceconsejero de la Junta de Andalucía: el Gobierno de Juanma Moreno suma a Rafael Sánchez Saus
  6. La dinastía más antigua del mundo se queda sin herederos: Japón busca cómo evitar el final de 2.600 años de historia