El VAR se ha ganado muchos detractores desde su instauración en el fútbol, pero pocos han dejado tan claro su enfado con la herramienta como Eder Sarabia, entrenador del Andorra, tras la expulsión de uno de sus jugadores frente al Albacete.

El conjunto andorrano, que perdió 0-1 ante los manchegos, vio como era expulsado por roja directa Álex Pastor en el minuto 54 videoarbitraje mediante, lo que causó un tremendo enfado de Sarabia, que también fue expulsado, en su caso por doble amarilla.

"El VAR no estaba para esto. El VAR no estaba para que tarden cuatro minutos en decidir una jugada. ¡O es manifiesta o no es manifiesta!", expresó muy molesto Sarabia en la rueda de prensa posterior.

La acción generó tal enfado al técnico que no se quedó ahí en su queja: "¡Blanco o negro! ¡No es gris! Si estoy cuatro minutos para decidir eso... Otra cosa es una línea, que puedes mirar más tiempo. O si la ha tocado o no tocado. Pero para decidir si es manifiesta o no, no estoy cuatro minutos para decidir".

"En la ida ya nos pasó, el otro día que si la mano no sé qué... Y claro, al final parecemos los tontos del pueblo. Estábamos haciendo un partidazo espectacular contra el Albacete y llega esta acción y lo determina todo. Ya me gustaría que me tratasen como al Albacete u otros equipos, tendríamos doce puntos más", añadió.

Su queja acabó no solo en el Andorra, sino también en el fútbol español: "El árbitro está para arbitrar y no estar por el VAR. Yo ya dije desde el principio que a mí el VAR me parece un avance y un acierto, pero creo que lo estamos usando mal. Hay árbitros que no arbitran lo que hay en el campo. Tenemos 200 expulsiones más que en otras ligas, ¿es otro deporte o hay otro reglamento?".