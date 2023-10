El Clásico del pasado sábado no fue un partido especialmente accidentado. Sin embargo, hubo un jugador que salió lesionado del encuentro y que estará 2 meses alejado de los terrenos de juego.

El pasado domingo por la mañana el Real Madrid confirmaba la lesión de Aurelien Tchouameni durante el partido del sábado ante el Barça. El francés sufre una fractura con estrés del segundo metatarsiano del pie izquierdo.

Sin embargo, unas imágenes de 'DAZN' señalaban una pugna entre el centrocampista del Madrid y Gavi y las redes empezaron a especular que el futbolista del Barça podría ser el culpable de la lesión de Tchouameni.

Sin embargo, ha sido el propio ex el Mónaco el que se ha encargado de desmentir esta teoría en redes sociales: "No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad".