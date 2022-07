Son muchos los equipos que tienen establecidas una serie de multas en caso de que los jugadores incumplan las normas, como llegar tarde a los entrenamientos o tener un mal comportamiento. Sin embargo, se han dado a conocer las multas que Steven Gerrard ha impuesto a sus futbolistas en el Aston Villa en caso de que no cumplan las normas.

Esta lista se ha filtrado y da a conocer detalles difíciles de creer. Por ejemplo, la multa más cara es por llegar tarde a una reunión o al entrenamiento un día de partido. Si algún jugador hace eso, tendrá que pagar 1.000 libras (casi 1.200 euros).

Por llegar tarde a entrenar otro día, la multa es de 500 libras (casi 600 euros). Si en un día que no hay partido se llega tarde a una reunión o al campo de entrenamiento, el jugador deberá abonar 200 libras (casi 240 euros) por cada minuto que se retrase.

Si no se avisa al doctor antes de las 10 de la mañana de una nueva lesión o enfermedad o llegar tarde a un tratamiento con el fisio supondrá una multa de 200 libras.

Aston Villa's fine list has reportedly been leaked... which includes a £200-a-minute fine for being late to training! 😅

Are these too harsh from Steven Gerrard?

Just 1️⃣0️⃣ days to go until the Premier League returns on #OptusSport.#PL pic.twitter.com/KNaJ1NqrBr