Carlos Tévez se encuentra sin equipo. Tras retirarse el pasado verano y entrenar a Rosario Central acto seguido, el exdelantero se está tomando un tiempo para desconectar.

Se desentendió tanto del fútbol que ha confesado en una entrevista a 'Radio Mitre' que apenas siguió el Mundial y que a la que más vio fue a Francia.

"Seguí poco el Mundial de Qatar, pero vi mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba", desveló el 'Apache'.

Además, admitió que no le escribió ningún mensaje a Messi tras la victoria de Argentina y la consecución de su tercera estrella: "No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él".

"El fútbol me agotó"

Tévez también ha reconocido que no echa de menos jugar al fútbol y menos su etapa como jugador de Boca Juniors: "No extraño el mundo Boca ni el fútbol porque me agotó".

Pese a ese desencanto que vivió, sí ha disfrutado de su primera experiencia como entrenador en Rosario Central, aunque acabar en dimisión tras solo 23 encuentros.

"Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente, pero no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. Ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó. Ahora estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la casa que tengo", ha señalado.