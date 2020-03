Ronaldinho Gaúcho es un Balón de Oro en la cárcel, y sus compañeros lo saben. Por ello, y mientras tratan de convencerle de que juegue el torneo de la prisión, el brasileño sí está participando en amistosos y está dejando muestras de su gran talento. Porque quien tuvo, retuvo y retiene.

El brasileño ha pasado en unos años de hacer que el FIFA se trasladase a la realidad, y al revés, a emular a la versión más callejera del juego de EA Sports. Y es que qué gran clase ha demostrado.

Fue en el instante de recibir un balón cuando, y sin mirar, se la puso a su compañero con un toque de calidad con el tacón cuando el cuero estaba en el aire. Normal que todos le quieran para ganar el lechón de 16 kilos que hay de premio en el torneo de la cárcel.

🇧🇷 Ronaldinho is playing football in jail and he's running the show by doing some tricks and flicks. This is like FIFA street in real life. 😲 pic.twitter.com/8tmXlgaW46