Gianluigi Buffon ha concedido una entrevista en 'Tuttosport'. Una de las grandes leyendas de las porterías, en sus palabras, ha dejado caer una idea que de hacerse realidad cambiaría por completo el fútbol tal y como lo conocemos a día de hoy.

Porque el arquero, experto como pocos en estas lides, ha afirmado que quizá sería buena idea el hacer las poterías más grandes. Todo, por un motivo y un propósito.

"Se habla de ensanchar las porterías, y creo que se puede empezar a pensar en ello. Las medidas son las mismas desde 1875", cuenta.

"Quizá entonces eran grandes, pero ahora..."

Y las cosas han ido cambiando: "Quizá entonces eran demasiado grandes... pero ahora ves a algunos porteros y da que pensar".

"Hace 30 años, de cada 50 tiros se marcaban unos diez goles. Ahora, como mucho, se marcan tres. Es muy complicado marcar un gol a un portero de dos metros", cuenta Buffon.

Su anécdota en el PSG

El italiano cuenta, para terminar, una anécdota que le pasó en el PSG: "Había mucha gente que me buscaba cuando viajamos a Oriente. ¿No sé han dado cuenta de que soy un viejo de 41 años? Le dije a Verrati".

"Me emociona el cariño de la gente. Puedes ganar lo que quieras, pero si en el aeropuerto no hay gente esperándote es como no haber ganado nada", sentencia.