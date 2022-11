La selección de Irán cayó en su estreno en el Mundial de Qatar por un contundente 6-2 frente a Inglaterra, pero el mejor gol lo marcó el capitán en la rueda de prensa previa al partido.

Ehsan Hajsafi compareció ante los medios y cargó contra su país por el asesinato de cerca de 400 manifestantes que se echaron a la calle por la muerte de Mahsa Amini.

En Irán se está llevando a cabo una contundente revolución feminista acentuada después de que el régimen detuviera el pasado 16 de septiembre a la mujer por llevar mal el velo, y posteriormente la ejecutaran.

"Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a todas las familias afectadas en Irán. Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos. Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son buenas. Nuestra gente no es feliz. Tienen que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios", arrancó el capitán.

"Estamos aquí, en Qatar, pero eso no significa que no seamos sus voces o que no los respetemos. Lo que hagamos es para ellos y debemos pelear. Debemos desempeñarnos lo mejor que podamos, hacer goles y representar a las personas afectadas. Todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro pueblo y estamos aquí para trabajar duro, para luchar, para rendir bien en el campo, para marcar goles y para dedicarnos al pueblo de Irán. Espero que la situación cambie como desea el pueblo y que todo el mundo sea feliz", añadió Hajsafi.

Antes del comienzo del partido frente al combinado inglés, los jugadores se negaron a cantar el himno de Irán como protesta a la situación que vive el país para con las mujeres.

Tras el encuentro, el técnico iraní, Carlos Queiroz, reconoció que el ambiente no es el mejor: "Mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problema que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias".

"Hace años teníamos el apoyo de todo el mundo. Ahora no, no entiendo que vengan para no animarnos, que se queden en casa. Los que no nos quieren apoyar, no los necesitamos, es mejor que no vengan y se queden en casa. No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos", añadió el exentrenador del Real Madrid entre otros.

⚡️ BREAKING: #Iran football team captain defies regime, backs protests: “We have to accept that conditions in our country are not right & our people are not happy. They should know that we are with them. And we support them. And we sympathize with them regarding the conditions.” pic.twitter.com/SX4kenXiTZ