Raphinha fue uno de los protagonistas en el partido contra el Getafe. El atacante brasileño estaba siendo el jugador más incisivo del Barça hasta que dio un codazo a Gastón sin la opción de disputar el balón.

La tarjeta roja le supuso a los de Xavi jugar con diez el resto del partido, y algunos como Ter Stegen explicaron que lo que hizo era "una expulsión clara y no nos puede pasar".

Por ello, ha sido el propio Raphinha a través de sus redes sociales el que se ha disculpado con un mensaje: "Quiero disculparme con mis compañeros, personal, aficionados y seguidores". "Me equivoqué y el equipo perdió. No era el comienzo que quería", añade.

El atacante blaugrana fue aún más allá y reconoció que perdió los papeles. "Soy consciente y responsable de lo ocurrido. Con estos errores aprenderá y mejoraré. Mucha gente me odia ahora, pero eso no me impedirá hacer ahora lo mejor por esta camiseta", asume.

Por último, defendió su amor por el Barça: "Soy culé y seguiré siendo parte del club. Espero compensar mi error en el futuro".

La posible sanción

Ahora una de las dudas del Barça está en ver cuántos partidos estará sancionado Raphinha, ya que todo indica a que serán más de un partido. Acudiendo al reglamento, estos son los dos artículos que hacen referencia a la acción del codazo a Gastón.

El artículo 120 recoge que la sanción será superior a un partido "en aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos, dos partidos".

Por otro lado, en el artículo 130, se menciona que cuando "no esté el balón en juego, no estando en posibilidad de disputar el balón, esta sanción podría ascender a 3 partidos".

En el acta del partido, Soto Grado redacta que "en el minuto 42, el jugador Raphael Dias Belloti fue expulsado por el siguiente motivo: "Golpear a un adversario con el brazo con uso de fuerza excesiva, cuando el balón estaba en juego pero no en disputa de ambos".

A lo largo de esta semana saldremos de dudas, pero todo apunta a que la primera opción será la elegida.