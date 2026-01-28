Así queda la clasificación de la fase regular de la Champions: desastre del Madrid y el Barça asalta el top 8

En una última jornada apasionante con todos los partidos a la vez, sólo el FC Barcelona acaba entre los ocho primeros. El Atlético de Madrid y el Real Madrid jugarán la ronda de dieciseisavos.

Una noche de mucha intensidad en la Champions League. Con todos los partidos a la vez en la última jornada y con todo por decidir. Y de los equipos españoles, sólo el FC Barcelona ha terminado entre los ocho mejores y librará la primera eliminatoria. No el Real Madrid, desastroso, que cayó contra el Benfica y tendrá que jugar una eliminatoria más.

El equipo de Álvaro Arbeloa cayó contra el Benfica y tendrá que pasar por la ronda de dieciseisavos. Un partido horrible en el que el cuadro de José Mourinho pudo marcar muchos más goles.

Al igual que un Atleti que perdió en casa con el humilde Bodo Glimt. Muchos pitos en la grada del Metropolitano al finalizar el encuentro.

El Athletic de Bilbao, por su parte, cayó contra el Sporting de Portugal y queda eliminado de la Champions League.

Los ocho primeros clasificados

El Arsenal es el único equipo que ha hecho pleno en esta primera fase: ocho victorias en ocho partidos. Los ingleses han arrasado. Liverpool, Manchester City, Tottenham y Chelsea se metieron entre los mejores. También el Bayern de Múnich y el sorprendente Sporting de Lisboa.

Los equipos que jugarán los dieciseisavos

Estos son los equipos que jugarán la fase de repesca: el Real Madrid, el Inter, el PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y el Benfica.