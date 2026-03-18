Así quedan los cuartos de final de la Champions: ¿Contra quién juegan Real Madrid, Barça y Atleti?

Los de Arbeloa se medirán contra el Bayern de Múnich mientras que los de Flick y los de Simeone se enfrentarán entre sí.

Finalizados los octavos de final de la Champions League, ya tenemos los equipos que se jugarán el pase a semifinales de la máxima competición de clubes a nivel continental.

Si este martes materializaron su clasificación, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Arsenal y PSG, este miércoles lo han hecho Liverpool, Bayern de Múnich, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Habrá duelo español en cuartos entre culés y rojiblancos, cuyo vencedor se medirá contra el ganador de la eliminatoria entre Arsenal y Sporting.

En el otro lado del cuadro, el París Saint-Germain se medirá al Liverpool, mientras que el Real Madrid lo hará contra el Bayern.

La ida de los cuartos de final de la Champions se disputarán el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que la vuelta será una semana después, los días 14 y 15 de abril.

Los cruces de cuartos de final de la Champions