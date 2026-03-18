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7/8 y 14/15 de abril

Así quedan los cuartos de final de la Champions: ¿Contra quién juegan Real Madrid, Barça y Atleti?

Los de Arbeloa se medirán contra el Bayern de Múnich mientras que los de Flick y los de Simeone se enfrentarán entre sí.

Trofeo de la Champions LeagueTrofeo de la Champions LeagueGetty

Finalizados los octavos de final de la Champions League, ya tenemos los equipos que se jugarán el pase a semifinales de la máxima competición de clubes a nivel continental.

Si este martes materializaron su clasificación, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Arsenal y PSG, este miércoles lo han hecho Liverpool, Bayern de Múnich, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Habrá duelo español en cuartos entre culés y rojiblancos, cuyo vencedor se medirá contra el ganador de la eliminatoria entre Arsenal y Sporting.

En el otro lado del cuadro, el París Saint-Germain se medirá al Liverpool, mientras que el Real Madrid lo hará contra el Bayern.

La ida de los cuartos de final de la Champions se disputarán el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que la vuelta será una semana después, los días 14 y 15 de abril.

Los cruces de cuartos de final de la Champions

  • París Saint-Germain - Liverpool
  • Real Madrid - Bayern de Múnich
  • Sporting de Lisboa - Arsenal
  • FC Barcelona - Atlético de Madrid

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