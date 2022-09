Jerome Alonso, el que fuera portero del Paris Saint-Germain, no está nada convencido con el rendimiento de Gianluigi Donnarumma. Y da una fecha clave en la que "todo cambió" para el actual guardameta titular del equipo de París. La fecha, los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

Así lo explica: "Creo que desde Madrid la cáscara se rompió. Antes de ese partido, incluso con el cambio en la portería, me parecía un tipo que desprendía algo, una fuerza, una sensación de solidez a su edad, por su experiencia y por la Eurocopa que ganó".

"Todo ese peso es la sensación que todos tenemos: que algo ha cambiado. Y él sabe que la marea está cambiando. Hoy tengo la sensación de ver un coloso con pies de barro", comenta sobre el italiano.

Además, el exjugador también ha visto un cambio en la manera de jugar de los defensas con él: "Todos vemos que los defensas no juegan como hace seis meses con él. Vemos que la fiebre va ganando a todos atrás, Marquinhos el primero . Y estoy convencido de que tiene algo que ver con la caída en la línea de Donnarumma".

Alonso advierte a Christophe Galtier, técnico del PSG, sobre la titularidad continua de Donnarumma: "En el banquillo no tienes a Sergio Rico, como era de esperar...".

"Cuando no rindes y tienes a un auténtico número dos en el banquillo que nunca va a jugar a no ser que te lesiones, no es lo mismo que cuando tienes a Keylor Navas, uno de los cinco mejores porteros del mundo. Si confía plenamente en Donnarumma, Galtier se arriesga a que se genere un malestar en el vestuario", ha sentenciado.