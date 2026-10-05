El presidente de la Federación Portuguesa rinde "pleitesía" a Cristiano Ronaldo

Pedro Proença afirma que lo ocurrido entre el delantero y Jorge Jesús es "un malentendido que debe resolverse internamente".

Tras la victoria ante Noruega, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, compareció ante los medios para, entre otros temas, tratar el 'caso Cristiano'.

El punta luso abandonó la concentración de la selección la semana pasada tras un rifirrafe con el entrenador, Jorge Jesús, y desde entonces han florecido todo tipo de elucubraciones.

Es por ello que Proença quiso hacer una llamada a la calma: "Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, de un jugador que lleva más de dos décadas dándolo todo por el fútbol portugués. Cristiano Ronaldo representa hoy el mayor símbolo portugués. Tenemos que rendirle pleitesía".

De hecho, dejó la puerta abierta a su retorno: "Está en la Selección Nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente indiscutible. Siempre formará parte de este grupo de trabajo mientras esté técnicamente capacitado. Cristiano lo sabe, sabe que esa es la sensación. Sobre este tema en concreto, permítanme decir que nos enfrentamos a un malentendido que debe resolverse internamente".

"Tendremos tiempo y sosiego para sentarnos todos juntos y aclarar este malentendido. Reitero: Cristiano Ronaldo forma parte de nuestra historia y siempre estará aquí si el entrenador lo necesita", añadió.

Por último, el presidente de la Federación incidió en que "existe una relación muy sólida entre Ronaldo y Jesús, soy testigo de ello, porque si no fuera así... seamos claros, quizás Ronaldo ya habría abandonado la Selección".