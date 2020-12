Se hacía difícil pensar que, al igual que ocurriese con Virgil van Dijk en la temporada 2018/2019, cuando Messi le arrebató contra todas la expectativas el premio The Best y el Balón de Oro, el duopolio formado por Cristiano y Leo se impondría una vez más al gran favorito, Robert Lewandowski.

Sin embargo, no ha saltado la sorpresa en la gala celebrada en Zúrich. El delantero polaco del Bayern de Múnich ha sido elegido como el mejor futbolista de la pasada campaña por delante de los jugadores de Juventus y Barcelona.

Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania, la Supercopa de la Alemania y la Supercopa de la UEFA. Lewandowski ganó la campaña pasada hasta en las canicas, y siendo el principal protagonista de un Bayern demoledor con goles por doquier: fue el máximo goleador en las tres competiciones.

Acompañándole en el podio, dos bestias como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, emperadores de los galardones individuales desde hace más de una década, solo con genios como Iniesta o Modric erigiéndose sobre ellos en momentos más que puntuales.

El portugués marcó 31 goles con la 'Vecchia Signora' para ganar el Scudetto, y se convirtió en el primer jugador en marcar 50 tantos en Premier League, LaLiga y Serie A.

El '10', por su parte, fue el máximo goleador y máximo asistente de LaLiga, pero sucumbió al igual que el resto del equipo frente al Bayern en Champions en la que fue una de las noches más aciagas de los culés en Europa.

Jürgen Klopp, mejor entrenador

Después de que en noviembre de 2019 el Bayern destituyese a Niko Kovac como técnico de la primera plantilla tras un comienzo de campaña desastroso, Hans-Dieter Flick llegó como el Mesías a Baviera para cambiar el rumbo del equipo.

De hecho, el entrenador lo ganó todo con los del Allianz la pasada campaña: Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania, la Supercopa de la Alemania y la Supercopa de la UEFA.

Junto a él en el podio, su predecesor en el galardón, Jürgen Klopp, y Marcelo Bielsa. Pues bien, el técnico del Liverpool, que ganó la tan ansiada Premier con récord de puntos (99 unidades), ha dado la sorpresa de la tarde al ganar el galardón por delante de Flick, el gran favorito de la velada.

Por su parte, el ex del Athletic Club devolvió al Leeds a la categoría de oro del fútbol inglés 16 años después.

Premio FIFA The Best al mejor portero

Tras su lesión de larga duración, Manuel Neuer volvió en 2019 como un avión y ha sido uno de los grandes culpables del año redondo del Bayern en Alemania y Europa, ganando, al igual que Lewandowski y Flick, todo lo que ha jugado.

El guardameta alemán se ha erigido en la gala sobre Allisson Becker y Jan Oblak, porteros de Liverpool y Atlético de Madrid, respectivamente. El arquero brasileño se alzó con el Mundial de Clubes y la Premier League, mientras que el esloveno se convirtió en el primer portero en llegar a 100 porterías a cero en España de manera más rápida.

Premio FIFA The Best al mejor once masculino

Allisson Becker; Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonse Davies; Joshua Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcántara; Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Leo Messi.

Premio FIFA The Best a la mejor afición

El galardón a la mejor afición de la FIFA ha sido otorgado a Marivaldo Francisco Da Silva, quien por falta de medios económicos caminó durante doce horas y cruzó tres ciudades para ver jugar a su equipo.

James Anderson, el filántropo que donó varios millones sin ningún tipo de condición en apoyo de clubes de fútbol, y la afición colombiana, que dejó de lado sus rivalidades y colaboró para repartir alimentos a personas necesitadas durante la pandemia, han compartido podio con él.