Tras la humillante derrota del FC Barcelona ante el Bayern Munich por 8 goles a 2, Gerard Piqué habló muy claro. "Ha sido un partido horrible, la sensación es nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no es la primera ni segunda ni tercera vez que nos pasa. Es muy duro, muy duro y espero que sirva de algo.", empezó explicando el central del FC Barcelona.

"El club necesita cambios, y no hablo ni del entrenador ni de los jugadores", afirmó Piqué, señalando claramente al presidente, Josep María Bartomeu. Pero también asumió las culpas: "Nadie es imprescindible, yo es el primero que me ofrezco, si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el club, que es lo más importante".

Por su parte, Quique Setién no confirmó que vaya a seguir en el banquillo a pesar de tener dos años más de contrato: "Ahora es todo muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. Esto no depende de mi. Esto hay que tener una reflexión teniendo en cuenta la situación y la importancia que supone para el Barcelona esta derrota".

"Llevo ocho meses aquí, cuando hace una reflexión de esas y siendo pique algo tendrá de cierto. Hay una frustración enorme solo queda tomar decisiones que haya que tomar pensando en el futuro. Esto le hace mucho. Algo seguramente habrá que cambiar", sentenció el entrenador.