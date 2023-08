Pep Guardiola no dirigirá al Manchester City en los próximos encuentros de la Premier League. El motivo es que el entrenador español ha tenido que ser intervenido de la espalda por unos "fuertes dolores".

Será Juanma Lillo, el segundo entrenador, el que dirija al equipo inglés hasta el próximo parón de selecciones.

El City lo ha anunciado en un comunicado de este martes: "El entrenador del Manchester City ha estado sufriendo fuertes dolores de espalda durante algún tiempo, y voló a Barcelona para someterse a una operación de urgencia realizada por la Dra. Mireia Illueca. La operación fue un éxito, y Pep se recuperará y rehabilitará en Barcelona".

Se perderá los encuentros ante el Sheffield United y el Fulham y se le espera ya para el duelo ante el West Ham.

"El segundo entrenador, Juanma Lillo, supervisará al primer equipo en el campo de entrenamiento y asumirá las funciones en la banda hasta el regreso de Pep", ha comunicado el City.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.

Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.