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Las palabras de Joao Neves sobre Cristiano provocan un terremoto en Portugal: "Está aquí para ser uno más"

El centrocampista de Portugal, después del empate contra RD Congo, dijo que Cristiano era "uno más" en el equipo: "No es diferente a nosotros".

Joao Neves Joao NeveslaSexta

Portugal se debate sobre si Cristiano Ronaldo debe ser titular o no en el siguiente partido después del empate contra RD Congo. Joao Neves ha echado más gasolina al asunto.

"Sabemos todo lo que ha hecho Cristiano por nuestra selección. En este momento no es diferente a nosotros, está aquí para ser uno más", dijo el centrocampista portugués.

Una polémica declaración sobre Cristiano que ha provocado un incendio en Portugal. Las redes se han cebado con el jugador del PSG, pidiendo que respete a Ronaldo.

Y aunque Roberto Martínez respalda a Cristiano, su figura cada vez está más entredicho entre la prensa portuguesa. ¿Será titular en el siguiente partido?

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