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Reportaje 'Jugones'

Preocupa el calor en Nueva York durante el Mundial: humedad por encima del 60% y bombas de aire en la calle

El partido entre Francia y Senegal, que se jugó en el MetLife Stadium, tuvo invitado incómodo: un calor de 30º y más del 60% de humedad.

calor

El Mundial, en especial en algunas ciudades como Nueva York, está teniendo un invitado incómodo: el calor. Superando los 30º. El partido entre Francia y Senegal estuvo marcado por las altas temperaturas en Nueva York.

El escenario, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la humedad sobrepasó el 64% a la hora del partido, a las 3 de la tarde.

Hidratación, en busca de la sombra y bombas de aire acondicionado en la calle como el único remedio. Hasta el enviado especial de 'Jugones', Julio Suárez, tuvo que aplicar este remedio ante el calor extremo.

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