Los problemas con los ultras en los estadios de Francia continúan. Los hinchas del Saint-Étienne protagonizaron un nuevo escándalo después de invadir el terreno de juego y arrojar numerosas bengalas a los jugadores del equipo rival, el Auxerre, tras consumarse el descenso de su equipo a la Ligue 2.

El caos, el descontrol y la violencia se adueñaron del césped del Estadio Geoffroy-Guichard una vez finalizado el último encuentro del playoff de descenso. El conjunto local del Saint-Étienne perdió en la tanda de penaltis y la próxima temporada disputará la segunda división francesa.

Bengalas, petardos, bombas de humo y agresiones contra los jugadores del equipo rival pero también contra sus propios jugadores. Las bochornosas imágenes de los hinchas locales ya se ha hecho muy virales en redes sociales, con una gran cantidad de comentarios negativos y muchos usuarios denunciando la situación.

Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT