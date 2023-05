El futuro de Neymar Jr parece situarse lejos de París. La poca continuidad que ha tenido el brasileño este último tramo de temporada y el poco cariño que parece recibir desde el PSG apuntan a que este verano podría salir del club.

Inglaterra se sitúa a priori como el principal destino. Manchester United o Chelsea estarían interesados en hacerse con los servicios del ex del Santos. Según 'AS', los 'Red Devils' ya habrían iniciado conversaciones para que Neymar aterrizara en Old Trafford este mismo verano.

Aun así, el extremo brasileño sigue perteneciendo al Paris Saint Germain, equipo con el que tiene contrato hasta 2027. Emmanuel Petit, leyenda francesa, ha hablado en la radio 'RMC' saliendo en defensa de 'Ney': "¡Te lo repito Neymar, vete haz como Messi, vete! No te quedes aquí en Francia y París. El cúmulo de cosas que pasaban dentro y fuera de la cancha, fue sumamente más lejos en la agresividad y las cosas que se decían de él. Estoy en el lugar de Neymar pero nunca me quedo en este club. Y estoy convencido de que Neymar ya no quiere quedarse aquí".

El campeón del mundo con Francia en 1998 defiende a Neymar y le pide por su bien futbolístico que salga del PSG. Además, Petit afirma ser un gran fan suyo y que desea que demuestre a todos que están equivocados con él.

También aseguró que la unión entre Neymar y PSG debe acabar cuanto antes: "No hay necesidad de tratar de encontrar una solución al divorcio. Por el bien de ambas partes, la historia debe terminar ahora. No solo tiene un valor de mercado sino también deportivo".

Última hora Mbappé

Esta misma mañana, 'L'Equipe' ha dado a conocer unas informaciones que podría reactivar la salida de Kylian Mbappé del Paris Saint Germain. Según el medio francés, el ariete parisino no contemplaría activar la clausula de renovación hasta 2025 (se le acaba el plazo el próximo 31 de junio) y su traspaso podría volver a ser factible a un año de quedar libre.