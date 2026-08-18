Musiala se desmaya en pleno partido por segunda vez en cuatro días

El mediapunta del Bayern de Múnich se ha desvanecido apenas cuatro minutos después de salir desde el banquillo.

Cuatro días después de desmayarse en un amistoso frente al Leipzig trece minutos después de acceder al terreno de juego, Jamal Musiala ha vuelto a sufrir otro desvanecimiento este martes.

Ha sido en otro amistoso, esta vez contra el Heidenheim, apenas cuatro minutos después de salir desde el banquillo.

En el minuto 68 y con 2-2 en el marcador, el mediapunta del Bayern de Múnich ha caído sobre el verde y rápidamente sus compañeros y rivales han ido a auxiliarle.

Afortunadamente, tras pocos minutos tendido, ha podido salir por su propio pie y junto a los servicios médicos del club bávaro al túnel de vestuarios.

El desmayo del jugador de 23 años ante el Leipzig se achacó a las altas temperaturas y a la deshidratación. Este sábado, el Bayern jugará la Supercopa alemana contra el Borussia en Dortmund y se desconoce si Musiala podrá formar parte del plantel de Kompany.