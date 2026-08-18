¿Y Carlos Alcaraz? Djokovic explica por qué se ve "reflejado" en Sinner

El ganador de 24 Grand Slams ha destacado la "dedicación constante y absoluta al tenis" como el rasgo que más le asemeja con el número 1 del mundo.

Novak Djokovic ha concedido una extensa entrevista al 'Corriere della Sera' en la que, entre otros aspectos, se ha detenido a hablar sobre Jannik Sinner.

En concreto, el serbio ha analizado los aspectos que ambos comparten tanto dentro como fuera de pista y por los que se ve "reflejado" en él.

"Hay muchos puntos en común, aunque cada ser humano sea único y especial. Los dos procedemos de las montañas: él del Tirol del Sur y yo de Serbia. Los dos elegimos inicialmente el esquí como deporte, nos marchamos de casa con 13 años y nos vimos obligados a hacernos hombres muy rápido, lejos de nuestras familias y de nuestros seres queridos", ha arrancado.

"Y no voy a entrar en cuestiones más técnicas sobre el tipo de tenis que jugamos Jannik y yo. También ahí abundan las similitudes. Así que, para responderle brevemente: sí, me veo reflejado en Sinner", ha añadido.

Según Djokovic, esa ambición y dedicación plena es el rasgo que mejor define a ambos: "Yo no hablaría de obsesión, sino de una dedicación constante y absoluta al tenis. Observo la suya y me veo completamente reflejado en ella. El deseo de mejorar, de crecer, de evolucionar en todos los aspectos. Jannik, como yo, nunca se conforma. Tiene mentalidad de campeón y siempre la ha tenido. Es una fuerza dominante y, sin embargo, se despierta cada mañana con el deseo de ser mejor que el día anterior".

"Y créame, no existe ninguna victoria capaz de saciar ese hambre, ni siquiera 24 títulos de Grand Slam. Más allá del tenis, es el rasgo de carácter que más me acerca a Sinner", ha zanjado.