El mundo del fútbol está de luto. La Federación Neerlandesa de Fútbol ha comunicado el fallecimiento del exfubolista Johan Neeskens a la edad de 73 años.

Neeskens se encontraba el pasado domingo en un evento cuando comunicó que se encontraba indispuesto y este mismo lunes se ha informado de su fallecimiento a causa de una muerte súbita.

El que fuera jugador del Barça llegó al club azulgrana de la mano de su compatriota Johan Cruyff en 1974. Allí pasó cinco temporadas como futbolista que le hicieron convertirse en uno de los jugadores extranjeros más queridos por la afición culé. En 140 partidos anotó 35 goles.

Fue un jugador importante en aquella legendaria selección de Países Bajos llamada la 'Naranja Mecánica' que consiguió llegar a dos finales de mundial consecutivas. En Alemania 1974 y en Argentina 1978.

Neeskens conquistó con el Ajax tres copas de Europa entre los años 1971-1973. Su entrega, su fútbol y su carisma le hicieron convertirse en un jugador muy querido que continuó brevemente su carrera de entrenador. Entre 2006 y 2008 formó parte del cuerpo técnico de Frank Rijkaard en el Fútbol Club Barcelona.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.