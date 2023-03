Dicen que con la música todo se olvida, y si hay alguien que necesita dejar a un lado los problemas internos es el FC Barcelona. El club blaugrana lucirá este 19 de marzo en el Clásico liguero contra el Real Madrid una camiseta con el logo del álbum 'Motomami', de la artista Rosalía.

Hay que destacar que el equipo femenino del Barça también jugará con esta indumentaria en el Clásico femenino del 25 de marzo.

La cantante ha manifestado en 'For the Record' que se siente orgullosa por este detalle del Barcelona: "Me hace mucha ilusión que un club tan grande como el Barça vista la camiseta, y más en partidos tan importantes", dijo.

Para Rosalía, el genero musical tiene relación con el deporte debido a los sentimientos que se viven: "El fútbol y la música tienen grandes similitudes por las emociones que se viven en un concierto y en un partido".

"Sobre todo, por la energía que se concentra, con tanta gente viviendo ese mismo momento mientras ponen toda su atención en un acontecimiento", concluyó.

No es la primera vez que el club impulsa una campaña de estas características, ya que en el partido de la primera vuelta contra el Real Madrid utilizaron el búho de Drake en lugar del logo de 'Spotify', aunque en aquel encuentro no les trajo fortuna esta idea.

¿Cuánto cuesta tener la camiseta?

El precio de la camiseta no deja indiferente a ningún culé, ya que si quieren hacerse con esta edición especial tendrán que pagar 399,99 euros.

Por si fuera poco, en la tienda oficial también hay un pack premium por 1.999,99 euros con el logotipo del álbum musical que brilla en la oscuridad, pero de esta edición tan solo hay disponibles 22 camisetas, 11 prendas para chico y 11 para chica firmadas por los jugadores del combinado masculino y femenino.