Álvaro Morata ha relatado cómo fue su paso por la pasada Eurocopa, momentos en los que sufrió muchas críticas tras sus fallos en los primeros partidos: "Si no fuera por el míster y por los compañeros lo hubiera pasado mucho peor".

Sobre los pitos, afirma que fue "desagradable": "Cuando mi familia o mis amigos tratan de quitarle hierro para que estés bien te dicen 'no te pitaban a ti, es que no les gustaba el cambio...' Siempre les digo: 'Imaginaos un primo mío que trabaja en una gasolinera y le empiezan a pitar y a insultar porque se le ha salido un poco de gasolina'".

"Todo lo que sean críticas desde el respeto o que me piten no me puede enfadar, aunque me moleste, pero hay cosas en las que hay que avanzar, como es el odio que se muestra. No es una buena educación, he visto a niños con padres y a estos con cara de rabia y eso es lo que aprende su hijo. De todas formas creo que algo está cambiando, que la gente se está dando cuenta de que hay límites. Dentro del campo me pueden insultar o escupir, pero fuera cuando voy paseando yo, o mi mujer, con mis hijos, no, es diferente", detalla.

"He dicho muchas veces que desgraciadamente he pasado muchos malos momentos y que si hubiera tenido otra mentalidad a lo mejor hubiera sido mejor jugador, pero no hubiera tenido la trayectoria que he tenido. Se habla muchas veces de que tengo periodos malos, pero también tengo mucha fuerza de voluntad para salir de los momentos malos", dice el delantero de la Juventus.

Para él fue una "victoria" sobreponerse a los pilotos durante la competición: "Aunque suene raro, ganar la reciente Eurocopa hubiera sido una victoria, pero para mí ya lo fue sobreponerme de una situación que, de verdad, era trágica".

Luis Enrique, seleccionador español, le pedía que no dejara de intentarlo: "Darlo todo hasta que no tenga más fuerza y entonces levantar la mano y pedir el cambio, eso es innegociable. Luego, que dé apoyo para que el equipo pueda salir, a ese juego me he adaptado".

"En la Eurocopa metí tres goles y pudieron ser cinco, la Bota de Oro del torneo estuvo en esas cifras. Es toda cuestión de centímetros, a lo mejor entra la pelota que tú crees que va fuera por medio metro y a partir de ahí va girando la cosa", ha finalizado.