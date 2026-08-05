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Mundial 2030

Milagros Tolón "confía" en que la final del Mundial 2030 se juegue en España ante la intención de Infantino de llevarla a Marruecos: "Lo merecemos"

Los detalles La ministra de Deportes ha declarado en la 'Cadena SER' que les ha "sorprendido mucho" la noticia, aunque ha resaltado que "lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.Ricardo Rubio / Europa Press
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La ministra de Deportes, Milagros Tolón, ha reaccionado a la noticia adelantada por el diario 'The Times' y confirmada por laSexta que revelaba que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de su aval, dejando así a España fuera de la ecuación.

Tolón lo ha hecho en la 'Cadena SER', donde ha afirmado que les ha "sorprendido mucho" la noticia, aunque ha resaltado que "lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido". "Nosotros estamos trabajando con la FIFA y tenemos la próxima reunión en el mes de septiembre", ha agregado.

"Nosotros vamos a seguir trabajando porque queremos y así tiene que ser que la final del mundial sea en España", ha dejado claro la ministra de Deportes.

Sobre si da credibilidad al desmentido de la FIFA, Tolón ha asegurado que va "a seguir trabajando como hasta ahora porque España tiene mucho que ofrecer, no solamente desde el punto de vista deportivo, es muy importante que acabamos de ganar el mundial, no solamente masculino, también femenino".

Tras esto, ha destacado que "España fue la que lideró con Portugal la candidatura del mundial, luego se adhirió Marruecos". "Yo confío en que la final sea en España", ha resaltado.

Pero ante la pregunta de las probabilidades de que esa final se celebre en España se ha limitado a decir que "quien decide es la FIFA". Pese a esto, ha apelado "al sentido común".

"Sobre todo por las ventajas que tiene hacerlo en España, porque tenemos una experiencia grande en eventos deportivos, pero, además, España cuenta con una red de comunicación moderna y la seguridad que tenemos en este país, con todas estas ventajas, estoy convencida de que la FIFA va a elegir la final en España", ha dicho.

Sobre el intento de Sumar de que el Mundial no se celebre de la mano de Marruecos por sus deficiencias en el respeto por los derechos humanos, la ministra ha recalcado que están en un Gobierno de coalición y, por tanto, "a veces" tienen "diferencias". "Como Gobierno apostamos por este Mundial y va a ser una imagen importante de país, vamos a seguir trabajando con todo el respeto a las discrepancias", ha apostillado.

Finalmente, no se ha mojado sobre si prefiere Madrid o Barcelona, pero ha aseverado que quieren "que sea en nuestro país porque lo merecemos y siempre hemos apostado porque sea en España".

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