Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis y de Borja Iglesias, ha hablado en rueda de prensa en la previa del encuentro que juegan los verdiblancos ante el Athletic de Bilbao. Ante los medios, ha salido el tema de Luis Rubiales y también la negativa del delantero gallego a vestir la camiseta de España mientras las cosas sigan como están.

Y el chileno ha sido claro: "Lo lamento mucho por el equipo femenino. Se menoscabó lo que consiguió. Se deben buscar soluciones, y centrarnos en el fútbol. Es lo importante".

Con el delantero, le manda un mensaje: "Lo de Borja no me corresponde analizarlo. Defender a una selección es lo máximo, independientemente de que alguien haga o no una estupidez".

"En ese sentido discrepo con él. Hay que estar al servicio de un país. Va a reaccionar, y estará dispuesto a defender a su Selección", relata Pellegrini.

Iglesias, de los pocos en pronunciarse

Borja Iglesias fue uno de los pocos futbolistas en pronunciarse con rotundidad porlas palabras de Luis Rubiales en la Asamblea de la RFEF.

En su mensaje en X, anteriormente conocida como Twitter, afirmó que mientras que todo siga como está no volverá a jugar con España.

En la misma línea fue el comunicado, firmado por, de momento, 81 futbolistas y al que ha reaccionado ya la RFEF. En él, renuncian a vestir la elástica de la Selección mientras sigan Rubiales y otros dirigentes en la Federación.