Después de que el todavía presidente de la RFEF, Luis Rubiales, se defendiera en la Asamblea Extraordinaria diciendo que el beso a Jenni Hermoso había sido "un piquito sin pasión y consentido", la futbolista le ha desmentido a través de un comunicado publicado este viernes.

La campeona del mundo con España, que ha recibido el apoyo de sus compañeras de selección a través de las redes sociales, ha indicado que ese gesto del presidente no fue consentido. Lo ha hecho en un comunicado adelantado por 'RTVE'.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", ha expresado Jenni en un comunicado publicado por el sindicato 'FUTPRO'.

"Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores", dicen las jugadoras.

En esa nota las jugadoras también avisan que no volverán con la selección española mientras Rubiales se mantenga en la presidencia de la RFEF. Él se ha negado a dimitir y ahora es el CSD quien ha entrado en escena.

Víctor Francos, presidente del CSD, ha anunciado que el Gobierno ya ha iniciado los trámites para que Rubiales dé explicaciones ante el TAD: "Queremos trasladar una cosa a la ciudadanía. Queremos trasmitir una cosa al señor Rubiales. El camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado".