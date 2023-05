"¿Qué está diciendo Mbappé? ¿Qué mensaje quiere lanzar? Está claro: está diciendo que escucha ofertas porque en enero queda libre": así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa ha analizado el 'caso Mbappé' tras las últimas declaraciones del francés, que ha asegurado que estará en el PSG hasta 2024, año en el que expira su contrato.

"El Madrid tiene que espabilar, tiene que moverse rápido si quiere ganar la Champions que necesita", ha añadido.

"Esta vez no vale un acuerdo verbal. No valen las buenas palabras. Mbappé no puede reírse del Madrid otra vez", ha zanjado.