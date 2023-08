Durante la rueda de prensa previa al estreno del PSGen la Ligue 1, el entrenador del club parisino, Luis Enrique Martínez ha respondido a las preguntas relevantes sobre Kylian Mbappé.

El técnico asturiano ha explicado que "es un tema que ya sucedió en el pasado y que se resolvió de manera positiva cuando yo aún no estaba aquí".

"Espero que ocurra como en el pasado y que el PSG y el jugador lleguen a un acuerdo, es lo que a mi me gustaría. Pero no hay nadie por encima del club, la filosofía es muy clara", añadió el asturiano.

Al ser preguntado de nuevo por por Kylian Mbappé, Luis Enrique declaró que no iba a manifestarse más al respecto: "No pienso decir nada más. Todo lo explicado en la primera respuesta define mi opinión".

De esta forma, la idea de Luis Enrique es contar con el delantero francés en el PSG, pero respeta la decisión de la directiva de que ninguna figura se anteponga a los intereses del club.

🚨🎙️ LUIS ENRIQUE: 🤫 "Sobre NEYMAR y VERRATTI... no voy revelar las conversaciones que he tenido con ellos". 💣"Las decisiones que tome marcarán cuál es mi idea". pic.twitter.com/iSHrjF8mJ5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 11, 2023

Luis Enrique, sobre Neymar: "Mis hechos dirán más que mis palabras"

Además de Kylian, también hubo hueco para preguntar sobre la otra estrella del PSG, Neymar Jr. Después de una semana donde su continuidad ha quedado en el aire, su respuesta es un preaviso a lo que se podrá ver el sábado con su decisión de alinearle o no.

"En cuanto al tema de Neymar, tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. Mis hechos dirán más cosas que mis palabras", expresó.

"Dembélé no es jugador del PSG al 100%, lo es al 99%"

Mientras tanto,Demebélé ya está en París, ha pasado las pruebas médicas, pero sigue perteneciendo al Barça: "Dembélé no es jugador del PSG porque faltan flecos por cerrar". "No estará mañana, no es jugador del PSG al 100%, lo es al 99%", dijo.

Para concluir, hizo esta reflexión sobre lo que está siendo este mercado de verano en el PSG: "A día de hoy estamos haciendo los deberes en el mercado de fichajes".

"Mantenemos contacto minuto a minuto. Estamos abierto a cualquier opción que pueda mejorar el equipo en cualquier posición", concluyó Luis Enrique.