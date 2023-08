Ousmane Dembelé será nuevo jugador del París Saint-Germain. Si las dudas se podían disipar con no haber disputado ningún minuto en el partido ante el Milan, Xavi acabó de confirmarlo en la rueda de presa posterior a su victoria por 1-0 ante el equipo italiano.

"Estoy decepcionado. Intenté salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y Luis Enrique y que no había marcha atrás. No podemos competir con la propuesta del PSG. Es una pena, que tenga mucha suerte", explicó el técnico catalán.

Además, Xavi explicó cómo se enteró de la marcha de Dembelé, quien no pudo explicar muy bien los motivos de su marcha: "Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que se quería marchar, que había hablado con Luis Enrique y Nasser. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. ¿Decepcionado? Sí, pero lo importante es que ha sido claro".

El técnico catalán confesó que fue una sorpresa la noticia de la marcha del francés: "Sabía lo de la cláusula. Estoy en contacto con él en la grita todo el día. Sabía que había una posibilidad, pero lo veía tan feliz que no me lo esperaba. Es el mercado. El que no quiera estar en el Barça, hay que dejarlo marchar".

Respecto a quién será el sustituto, Xavi no dio nombres: "Hay que ser ambicioso y creo que nos tenemos que reforzar, aunque Dembelé se hubiera quedado. No es que mande un mensaje a Mateu. Él lo sabe. Necesitamos reforzarnos para competir en Europa. Ya veremos a quién podemos incorporar y nos adaptaremos a lo que tengamos. No descartamos ningún escenario".