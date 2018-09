Lopetegui bromea con el debut de Mariano: "Le dije que la metiera por la escuadra y me hizo caso"

"El mérito es de los jugadores que son muy buenos, entrenan bien, como animales, con una actitud fantástica y eso ayuda a que el equipo crezca con y sin balón. Nos ayudan a los técnicos y son los auténticos protagonistas", reconoció.

"Hemos hecho un buen partido ante un equipo exigente que se quedó a un gol de jugar la final de la última Champions y que ha mejorado la plantilla. Hemos jugado bien, creando muchas ocasiones", añadió.

Keylor, otra vez titular

Lopetegui cambió en portería y devolvió la titularidad a Keylor Navas. No confirmó si será el portero de toda la competición.

"En portería tenemos una magnífica solución siempre", se limitó a decir. Y rebajó la importancia que tuvo el momento de comunicar a Thibaut Courtois que sería suplente.

"Todo es mucho más natural entre profesionales, con normalidad y honestidad se dicen las cosas y no hay ningún problema para nada".

Lopetegui prefirió hablar de la evolución que muestra su plantilla sobre el terreno de juego. "Llevamos trabajando meses y el equipo sigue creciendo, mejorando, pero esto acaba de empezar. Hay que trabajar duro porque ahora tenemos un partido muy exigente ante el Espanyol".

Dedicó elogios al debut, con gol, de Mariano. "Le he dicho que la meta por la escuadra y me ha hecho caso", bromeó.

"Es de la casa, tiene el sentimiento del Real Madrid y sabe lo que significa la Champions aquí. Ha salido como tenia que salir, con actitud fantástica y normalmente el que trabaja tiene premio y ha marcado un gol sensacional".

¿Bale mejor que CR7?

El técnico madridista no quiso hablar sobre Cristiano Ronaldo y si Gareth Bale mejora sin el portugués. "No voy a entrar en valoraciones surrealistas, nuestra realidad es que tenemos muy buen equipo y trabajamos para mejorarlo, sacar brillo a sus condiciones. Gareth ha hecho muy buen partido pero no destacaría a uno o dos, hemos estado muy bien con y sin balón".