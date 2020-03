'Loco' Gatti tras el Clásico disputado en el estadio Santiago Bernabéu afirmó que Leo Messi parecía un "exjugador" en estos compases de la temporada. Sus declaraciones generaron mucho revuelo, tanto en sus partidarios como detractores.

Durante 'El Chiringuito', 'Lobo' Carrasco quiso dar la cara al respecto de lo que había escuchado: "Hay partidos donde uno no puede dar su nivel por una serie de circunstancias. El fútbol de Messi sigue siendo incomparable, pero está claro que nunca lo van a poner en la cima de Argentina".

Además, el colaborador quiso destacar las diferencias que la plantilla ha sufrido en los últimos años con Messi como pieza clave del engranaje: "A Leo le dabas un balón hace 10 años y desarmaba todo. Así de simple. Todo lo que había alrededor eran futbolistas fenomenales, ahora hay buenos futbolistas que interpretan otras cosas".

Por otro lado, explicó que en los meses pasados, en 'Can Barça' no se ha vivido solo por y para el fútbol, sino que múltiples factores externos han injerido en el bienestar del equipo: "Creo que no estamos centrados en el balón. Llevamos unas semanas con líos de distintos temas. Es muy difícil centrarse en la pelota. Van a venir más acontecimientos".

"El 2-0 ha alimentado a aquellos que van contra el arte futbolístico de Messi, más allá del color blaugrana. Hay barcelonistas que quieren que pierda el Barça", dijo refiriéndose a que la oposición del Josep María Bartomeu a la presidencia del club de la Ciudad Condal se alegró de la derrota.