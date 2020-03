Tras el Clásico, la figura de Leo Messi ha quedado en entredicho. Tras una temporada irregular del Barcelona, añadida a las hecatombes europeas vividas en Roma y Liverpool, muchos creen que la cumbre del nivel que puede demostrar el '10' ya ha pasado.

Edu Aguirre, en 'El Chiringuito', tomó la palabra para dar su punto de vista sobre el momento del argentino, argumentando que su "declive ha empezado". El colaborador lo achaca a un tema de edad: "Tiene 32 años. Cuando el Barça se atasca, Messi no aparece. En todos los partidos que el Barcelona ha perdido, Messi no lo ha intentado".

"No vale cuando le mete cuatro goles al Eibar en el Camp Nou. Messi el otro día pierde balones él solo. Le da igual que tenga a Griezmann o a Suárez, que pierde balones él solo. No es que Messi falle, es que Messi no aparece. El peso de los partidos importantes cada vez le puede más", explicó Edu.

Además de en el plano futbolístico al uso, el colaborador entró a valorar su personalidad sobre el terreno de juego, comparándolo con Maradona: "Es un problema de mentalidad, carácter y liderazgo, cosa que Maradona sí tenía".