La imagen de Messi en el Clásico está dando mucho de lo que hablar. Se le vio ausente por momentos del juego, lejos de su zona de influencia y no gozó de las ocasiones que suele generar.

A sus casi 33 años de edad, Messi ha bajado una marcha en su manera de jugar, y durante 'El Chiringuito', José Luis Sánchez quiso dar su opinión al respecto: "Messi lleva dos años andando y tiene 'flashes'. El Barcelona se ha contagiado del ritmo 'cansino' de Messi".

El colaborador achaca el bajón de Messi a un tema meramente físico, sin entrar a valorar si la ausencia de ciertos futbolistas ha propiciado la situación devenida: "A mi no me vale que no esté Suárez o Neymar porque también ha perdido con ellos en el campo. La edad pasa para todos y lo que le pasa a Messi es una cuestión física".