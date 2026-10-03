Lamine vuelve a brillar en una España infalible

El extremo blaugrana solo jugó los primeros 45 minutos ante República Checa pero eso le bastó para firmar una maravilla de gol. Lo mejor del tanto, la reacción de Luis De La Fuente.

Manos a la cabeza y cara de incredulidad. Así ha reaccionado Luis de la Fuente a la maravilla de Lamine Yamal. En el minuto cinco, el extremo amaga en el pico del área para quitarse a su marcador de encima y pone el balón en la escuadra.

Marca de la casa: golpeo al palo largo y lejos del alcance del portero. Lamine ha sido uno de los grandes argumentos de España en ataque ante República Checa. No fue el partido más brillante de 'La Roja' pero la efectividad en ambas áreas fue suficiente para superar a la selección dirigida por Santi Denia.

Rodri aprovechó un rechace dentro del área para poner el 2-0. España, a partir de ese momento, bajó varias marchas y De la Fuente aprovechó para dar descanso a los habituales. Lamine y Baena ya no salieron a jugar una segunda parte en la que la Selección buscó dormir el partido hasta llegar incluso a confiarse.

República Checa aprovechó un desajuste defensivo para recortar distancias y ponerse a un solo gol de empatar con la campeona del mundo. España sufrió más de la cuenta en un tramo de la segunda mitad en la que el cuadro checo llegó incluso a igualar aunque en fuera de juego.

En un contragolpe, Mikel Merino cazó un rebote en el área y sentenció el encuentro en el 89. Krejci, ex del Girona, acabó expulsado por doble amarilla y eso facilitó que España dominara el partido con solvencia los últimos minutos.

'La Roja' no falla en esta Nations League y suma tres victoria en tres partidos. Ante República Checa fue quizás la menos vistosa de las tres pero igual de efectivas. El combinado español cerrará este parón enfrentándose a Croacia el próximo martes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido