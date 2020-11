"Después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y por último a mí. Gracias Anil Murthy". Este fue el contundente mensaje que dejó Geoffrey Kondogbia en las redes sociales el pasado 15 de octubre. El futbolista internacional con la República Centroafricana, y también campeón del mundo con Francia, creyó ver frustrado su fichaje por el Atlético de Madrid por culpa de Anil Murthy, presidente 'ché', y así lo quiso hacer público.

Pues bien, poco más de dos semanas del polémico mensaje, Kondogbia parece tener ya estampada su firma en el contrato con el cuadro colchonero a falta de firma oficial. Tras la marcha de Thomas al Arsenal previo pago de su cláusula de rescisión, el Atleti se lanzó al mercado en busca de un sustituto de garantías que jugase en LaLiga (por normativa).

José Campaña y Geoffrey Kondogbia fueron las cartas que barajaron desde el Metropolitana, pero la tensa situación que se vive en Mestalla, amén del importe que exigía el Levante por el centrocampista español, hizo que el conjunto rojiblanco se lanzara a por el campeón del Mundial.

Desde que Kondogbia se enemistase públicamente con Murthy, el centrocampista apenas ha entrenado con el Valencia, pasando casi completamente inadvertido este mes por Paterna y provocando lo que parece que se va a consumar: su fichaje por el Atlético de Madrid.

Entre líneas lo reconoció en rueda de prensa Javi Gracia, técnico valencianista, cuando le preguntaron si sabía que Kondogbia estaba ya en la capital: "La verdad no lo sé. Es lo que he visto en prensa. La última conversación con el presidente fue antes del entrenamiento. Creo que voy a tener los jugadores que tengo y de los que estoy muy orgulloso. Ya sabes mi opinión porque la he manifestado claramente. Hubo una llamada del presidente que era para decirme que el jugador no iba a salir. Sobran las palabras."

"El que tenga que salir a explicar lo de Kondogbia que salga y lo explique. Yo estoy aquí para entrenar", añadió el entrenador, mostrándose rotundo y contundente en su mensaje para eludir más cuestiones sobre Geoffrey.

Gracia, que se ha ganado con mucho mérito a la parroquia blanquinegra con su sinceridad ante la situación que se vive en la Ciudad del Turia, restó importancia a la salida de Kondogbia y se la dio a lo realmente importante: "Yo ya he dicho qué es lo importante para mí. Para mí lo importante son los jugadores, el equipo y que la afición se pueda sentir orgullosa con este equipo con todo lo que ha pasado".