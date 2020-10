Geoffrey Kondogbia ha levantado aún más polvareda de la que ya hay levantada en el Valencia. El mediocentro de la entidad che ha colgado un mensaje polémico en redes sociales en el que carga, muy duramente, contra Anil Murthy, presidente del club.

"Después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y por último a mí. Gracias Anil Murthy", afirmó en sus redes sociales.

Todo viene por la venta de Thomas al Arsenal. El Atlético, que busca centrocampista, se fijó en el futbolista del Valencia. A lo largo del verano, desde el club le comentaron a Kondogbia que, de llegar una oferta interesante, le venderían... algo que finalmente no sucedió.

Y no sucedió porque Murthy, tras tener constancia Kondogbia que el Atleti estaba interesado en él, se presentó en el entrenamiento para decirle que la cláusula estipulada en su contrato era de 80 millones y no de 30.

Así pues, Kondogbia siente que primero le querían vender, luego que no y posteriormente se inició con él una rifa por toda Europa en la que el Atlético entró, pero debido a que la venta de Thomas, por 'clausulazo', fue el último día y ahora ya no se está en mercado el Valencia no está por la labor de venderle.

El futbolista ha jugado en los cinco partidos que el Valencia lleva disputados esta temporada, habiendo visto una tarjeta amarilla. Los che suman siete puntos tras sumar dos victorias y un empate.

Según informa el club, Kondogbia lleva toda la semana sin entrenarse por unas molestias musculares.