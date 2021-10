Jürgen Klopp ha sido más que claro sobre lo que piensa de los que no quieren vacunarse de coronavirus. El alemán, entrenador del Liverpool, no entiende que se considere a la vacuna como "una restricción de la libertad" y lo compara a conducir borracho.

"No lo entiendo. Las leyes son para protegerme. Si me bebo dos cervezas y quiero conducir son para proteger a otras personas de que estoy borracho. Lo aceptamos como una ley", dice.

Y es que Klopp no lo entiende: "No comprendo que esto sea una restricción de la libertad. Si lo es, entonces lo de prohibir que se conduzca borracho también lo es. No vacunarse es como conducir borracho".

"No se me permite preguntar a la gente si está vacunada pero sí puedo preguntar al taxista si está borracho. Si él no me lo dice entonces yo no voy con él", sentencia.

Hay una enorme polémica en la Premier League por esto de las vacunas. Según Jurgen Klopp, el 99% de la plantilla del Liverpool está vacunada... pero no es así en todos los clubes.

Según 'Daily Mail', solo un tercio de los futbolistas de la Premier está vacunado, habiendo equipos que no tienen ni al 10% de su plantilla inmunizada.

