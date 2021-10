La Premier League puede tener un problema con el coronavirus. El motivo, la información que publica 'Daily Mail', y es que según el citado medio tan solo un tercio de los futbolistas del torneo se han vacunado con la pauta completa contra la enfermedad.

Además, completan con que tan solo siete de los 20 equipos tienen a más de la mitad de su plantilla vacunada... pero hay tres que ni tienen al 10%. Entre esos clubes está, por ejemplo, el Newcastle.

Un galeno de uno de los equipos ingleses ha hablado, sin decir ni club ni nombre, sobre lo "frustrante" que supone todo esto.

"Las teorías de la conspiración están calando en los vestuarios. Hay veteranos que dicen todo tipo de tonterías. Uno dice que puede aumentar su inmunidad con vitaminas, y que por eso no se vacuna", afirma.

Pero va más allá: "Los jugadores dicen que las vacunas los hará infértiles y que es parte de una trama que involucra a Bill Gates. Que todo es propaganda. Están contaminando la mente de los jugadores más jóvenes".

En ese sentido, Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, ha hablado tras el positivo de Kanté: "Son adultos, deben tener la libertad de elegir si vacunarse o si no".

"Lo fácil para mí sería decir que deben vacunarse y que me aplaudan, pero qué derecho tengo a decir eso. Los demás deben decidir si corren el riesgo o si no. Yo creo que es seguro y por eso me he vacunado, pero no soy un experto", argumenta.

