Zinedine Zidane continúa con su idilio con la Champions League y, tras derrotar en la eliminatoria de cuartos de final al vigente campeón de la Premier League, el Liverpool, muchos han alabado la figura del técnico francés al frente del Real Madrid esta temporada.

Entre ellos, Josep Pedrerol, que durante 'El Chiringuito' se disculpó por haber dudado del galo en otros momentos.

"Os aseguro que no voy a dudar nunca más de Zidane. Me equivoqué. No hay ningún entrenador mejor que Zidane en este momento", explicó el presentador.

"En la Champions, los rivales de Zidane se asustan. Es el mejor entrenador del mundo. Me equivoqué y pido perdón", añadió.

Lo cierto es que al Real Madrid le queda una recta final de temporada frenética, teniendo partido casi cada tres días ante las ocho jornadas que restan de Liga y las semifinales de Champions que tienen pendientes contra el Chelsea.