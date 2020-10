La rueda de prensa de Jorge Jesus, entrenador del Benfica, dejó unas declaraciones muy sorprendentes sobre el FC Barcelona. En concreto este Barça entrenado por Ronald Koeman. Todo comenzó con las palabras de Mehdi Carcela, del Standard de Lieja.

"Creo que el Benfica llegará a la final (de la Europa League) y ¿por qué no ganar? A Jorge Jesús le gusta mucho tener el balón, en la primera parte tuvimos muy poca posesión. Con Pizzi y Taraabt, el Benfica parece el Barcelona", explicó Carcela.

Y Jorge Jesús le replicó... atacando al juego del Barça. "No diré que nos parecemos al Barcelona. Al de hace unos años sí, pero el de ahora no tiene", afirmó el técnico.

"No quiero que se parezca al de ahora, no me importaría al otro. Este Benfica tiene una idea de juego cada vez más identificada por los jugadores, confían cada vez más en ella y van apareciendo cada vez más...", sentenció.

El conjunto luso venció con autoridad al Lieja (3-0) y es líder del Grupo D de la Europa League junto al Rangers, ambos con seis puntos en su casillero. El equipo de Jorge Jesús ha comenzado la temporada lanzado, tanto en Europa como en la liga portuguesa: ahí lidera la tabla en solitario, con cinco victorias en cinco partidos.

El Benfica, máximo favorito en la liga portuguesa y candidato en la Europa League, no quiere parecerse a este Barça. Y Jorge Jesus no se corta al decirlo.