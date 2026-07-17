Iñaki López ve un "triste final" para la camiseta blanca de España: "Si perdemos, por gafe, y si ganamos, ¿quien quiere una sola estrella bordada?"

Iñaki López reflexiona sobre el boom de la camiseta blanca de la selección española. Sin embargo, augura que, teniendo en cuenta que España jugará la final con la roja, esta "el lunes va a descansar para siempre en el fondo del armario".

Iñaki López arranca Más Vale Tarde hablando de la camiseta blanca de la selección española para este Mundial, el "verdadero talismán" con "ese color tan español que identifica cosas tan nuestras como la ensaladilla rusa, el ajoblanco y Andrés Iniesta".

El secreto de su éxito, según el presentador y los expertos, es que "el color blanco suaviza y facilita su uso mucho más allá de lo deportivo".

Se la hemos visto a Rosalía "convirtiéndola en complemento de su cosplay de la virgen María", indica Iñaki, a Penélope Cruz mientras "ilustraba de fútbol al mismísimo Brad Pitt" o "sofisticando" el "interiorismo más lúgubre" donde la Familia Real presenció el partido.

A pesar de costar 100 euros, la camiseta lleva días agotada y se ha convertido en un bien tan escaso que la Policía asegura que solo el 20% de las que se ven por la calle son originales. Un "patriotismo pirata que destruye 10.000 empleos al año en nuestro país", apunta Iñaki, que señala que algunas de las falsificaciones pueden ser incluso peligrosas y "te regalan una dermatitis antes del primer córner".

Sin embargo, Iñaki le augura un triste final a esta camiseta, ya que teniendo en cuenta de que España jugará como local y, por tanto, con la roja, cree que "el lunes va a descansar para siempre en el fondo del armario". "Si perdemos, por gafe, y si ganamos, ¿quién quiere ir por ahí con una sola estrella bordada?", reflexiona.

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