Irene Paredes, una de las jugadoras más veteranas de la selección española de fútbol, se ha pronunciado sobre el polémico gesto de Luis Rubiales, que besó a Jenni Hermoso tras la consecución del mundial femenino.

La defensa ha afirmado en 'ABC' que fue un "gesto desafortunado" por parte del presidente de la RFEF.

"Está claro que es un gesto desafortunado, pero como te decía, nosotras estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se que se valore y que lo disfrutemos mucho", ha comentado Paredes.

La campeona del mundo no se ha querido pronunciar más sobre lo ocurrido con Rubiales en la final: "Ahora mismo estamos de celebración y queremos centrarnos en eso, de este tema ya se ha hablado y yo no me quiero meter ahí".

Pedro Sánchez pide explicaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en la mañana de este martes que las disculpas de Rubiales no fueron "adecuadas": "Nos parece que Rubiales debe dar más pasos para aclarar un comportamiento a todas luces inaceptable".

"Debe ser mucho más claro y mucho más contundente", ha comentado el presidente en funciones en el recibimiento a las campeonas del mundo.

La polémica de Rubiales

Rubiales dio un beso en la boca a Jenni Hermoso en plena celebración. Todo ello minutos después de su comportamiento en la grada, donde se tocó los genitales para celebrar el gol de Olga Carmona.

Rubiales pidió disculpas horas después en un vídeo publicado por la RFEF: "Aquí no se entendía, lo veíamos algo natural, normal y con ninguna mala fe, pero fuera se ha formado un revuelo porque desde luego sí hay gente que se ha sentido por esto dañada".