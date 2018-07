Inui, presentado en Tokio como jugador del Betis: "Estoy muy contento por afrontar este reto"

El extremo internacional nipón Takashi Inui fue presentado en Tokio como jugador del Betis en medio de una gran expectación, y dijo que se decidió por este club "por su estilo de juego ofensivo" y que desea llevar al equipo "lo más arriba posible".

El flamante fichaje verdiblanco compareció en la Embajada de España en Japón, en un acto al que asistieron en torno a un centenar de periodistas nipones y representantes institucionales, y que también contó con la participación de Ramón Alarcón, director general de Negocio del Betis, e Iván Codina, delegado de LaLiga en Asia.

"Estoy muy contento, y quiero demostrarlo con mi juego", dijo Inui, quien añadió que le gustó mucho el estilo de juego de los de Quique Setién durante la temporada anterior. "A mis 30 años, este es seguramente mi último contrato. El estilo del Betis es justo lo que estaba buscando, por eso decidí afrontar este desafío", dijo Inui, quien también mostró "sus ganas de jugar y de disfrutar del fútbol" y de "llevar al Betis lo más arriba posible".

El extremo, que lucirá el dorsal 14 con su nuevo club, recordó el partido que jugó con el Éibar en el Benito Villamarín cuando se daba ya por hecho su fichaje por el Betis, por lo que fue ovacionado por la afición local.

"Sé que es una afición muy numerosa y que anima mucho, pero también sé que es un lugar donde hay que trabajar duro. Daré lo mejor de mí", afirmó Inui, que ha firmado para las tres próximas temporadas por el Betis tras terminar contrato con el Éibar.

Por su parte, el directivo del Betis se mostró "sorprendido" por la "gran acogida" que tuvo el acto de presentación, y expresó su esperanza en que el evento sea "el primer paso para una gran relación entre la ciudad de Sevilla" y el país asiático.

Alarcón afirmó que Japón es "un gran reto para el Betis", que aspira a convertir a la ciudad de Sevilla "en puente de entrada para el país asiático", y anunció que el club planea recibir a niños nipones para formarlos futbolísticamente y enviar al país asiático a técnicos del Betis.

"Inui ayudará al Betis a crecer"

"Estoy convencido de que Inui nos ayudará a crecer, y de que va a ser muy importante en una temporada tan ilusionante para el club", afirmó el directivo. Al acto también acudió Erina Yamane, portera del Real Betis Féminas, internacional por Japón y exjugadora del JEF United.

"Estoy muy contenta de haber ido allí, la ciudad de Sevilla está llena de aficionados del Betis. Cuando salgo a correr al parque me paran por la calle y me reconocen", dijo entre risas Yamane.La presencia de Inui y Yamane en la liga española supone "un orgullo", destacó asimismo el delegado de LaLiga para Japón, Corea del Sur y Australia, quien también subrayó que ambos jugadores contribuirán a la expansión internacional de la Liga en Asia.

Codina afirmó en este sentido que el mercado japonés es "el más desarrollado futbolísticamente de Asia", y confió en que la presencia de Inui en las filas de un equipo como el Betis aumente el interés en Japón por la liga española.

Primer futbolista asiático del Betis

El fichaje de Inui ha despertado una gran expectación en el país asiático al tratarse de uno de los jugadores más destacados de los "Samurai Blue" en el Mundial de Rusia, donde los nipones cayeron en octavos tras encajar una dolorosa remontada de Bélgica.

Se trata del primer futbolista asiático en vestir la elástica de las trece barras, así como del primer jugador extranjero de un club español que es presentado en su país de origen antes que en España, según los responsables de LaLiga.

Decenas de aficionados japoneses y españoles aguardaron a Inui a la entrada de la embajada de España en Tokio, algunos de ellos ataviados con la camiseta del Betis y otros con la de la selección japonesa.

